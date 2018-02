Trasporti nel caos per la neve, Delrio: «Mai più fatti simili»

«Mai più fatti simili». Lo afferma il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, nella nota che annuncia la predisposizione di un piano da parte di Fs, richiesto dallo stesso ministro «a seguito dei fortissimi ritardi registrati nel nodo ferroviario della capitale e nel centro nord del Paese per le nevicate di lunedì, che hanno creato gravi disagi ai viaggiatori».



L'a.d. di Fs Renato Mazzoncini e l'a.d. di Rfi Maurizio Gentile hanno illustrato al Ministero dei Trasporti «un piano finalizzato all'obiettivo richiesto prevedendo, in particolare, un ulteriore potenziamento tecnologico dello scalo di Roma Termini all'interno del programma di investimenti pari a 100 milioni per i principali nodi metropolitani». Lo annuncia una nota del Mit dopo che il ministro Graziano Delrio aveva richiesto al gruppo Fs misure e investimenti immediati per «impedire il ripetersi» del caos trasporti.

Marted├Č 27 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA