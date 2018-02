Tangenti e rifiuti, il governatore De Luca: «Sceneggiature impensabili»

«Abbiamo assistito a sceneggiature impensabili, con camorristi assoldati per fare grandi operazioni di intelligence. Mi ricorda il clima di due anni e mezzo fa quando, alla vigilia della campagna elettorale per le Regionali, venne fuori la lista degli impresentabili, nella quale io avevo un ruolo d'onore tra malfattori e delinquenti». Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca in merito all'inchiesta sui rifiuti in cui è indagato il figlio Roberto. «Massima fiducia nella magistratura», ha aggiunto De Luca.



Ci sarebbe da chiedersi - ha aggiunto il governatore nel corso del consueto appuntamento televisivo su Lira Tv - di quella lista cosa ne è stato, dove sono finiti quegli impresentabili, se ci sono state vicende giudiziarie, come è finita. Ma questo affaticherebbe troppo il mondo dell'informazione, l'importante è sparare la palla, quello che succede dopo non interessa nessuno». De Luca ha espresso fiducia nella magistratura invitando gli inquirenti ad indagare ad ampio raggio: «Non solo non bisogna occultare gli episodi - ha detto - ma accendere i riflettori a 360 gradi e per il resto stare tranquilli. A qualche suo collega - ha concluso rivolgendosi all'intervistatore - dico stai sereno e misuriamo le parole oggi, per non fare brutte figure domani».

Venerd├Č 16 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:41



