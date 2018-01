Statali, Madia: «Via libera al pagamento gli arretrati e aumenti per nuovo contratto»

«Dopo il consiglio dei ministri di oggi via libera al pagamento degli arretrati e degli aumenti previsti dal nuovo contratto per la Pa centrale». Ad annunciarlo su Twitter è stata la ministra per la Pa. Marianna Madia. Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri il Governo rende noto di avere «autorizzato, a norma di legge, la ministra per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, a esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritta il 23 dicembre 2017 dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative secondo le norme vigenti. Si dà così il via, sottolinea Palazzo Chigi alla »attuazione all'impegno assunto dal Governo in ordine al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. L'ipotesi di contratto, oltre al riconoscimento di incrementi retributivi, prevede anche l'adeguamento dell'impianto contrattuale preesistente al mutato contesto legislativo, tenendo conto delle innovazioni introdotte in particolare dai decreti legislativi di attuazione della riforma della pubblica amministrazione«.



«A questo punto - ha dichiarato Madia in un'intervista al Giornale Radio Rai - arriveranno ai dipendenti pubblici di questo comparto sia gli arretrati sia poi gli scatti di aumento » . A chi gli ha chiesto se gli scatti si registreranno già da febbraio, la ministra ha risposto: « L'auspicio, anche se ci sono dei passaggi formali - è che, sì, avvenga il prima possibile » . Quanto agli altri statali, « stiamo lavorando ininterrottamente - ha assicurato Madia - l'Aran non si è mai fermata, in particolare sta lavorando molto sul comparto conoscenza che ha dentro la scuola. Spero, come ha già detto anche la Ministra Fedeli, che si arrivi a breve rinnovo per questo comparto. E poi stiamo lavorando su enti locali e sanità ma anche su tutti i non contrattualizzati perchè c'è una parte di dipendenti pubblici, in particolare il comparto sicurezza, che non è contrattualizzata. Ma stiamo portando avanti anche lo sblocco di questo contratto » .

