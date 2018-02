Berlusconi: «Sto bene, da lunedì riprendo la campagna elettorale»

«Con la flat tax sarà meno redditizia l'evasione e l'elusione fiscale, ma il motivo principale per cui vogliamo introdurla è far ripartire la crescita come accadde in Usa con Reagan dove è stato dimostrato che un forte taglio della pressione fiscale aumenta del 30% le entrare del Tesoro. Questa tassa sarà la risposta alle prime drammatiche esigenze del nostro Paese. Da quando è al governo la sinistra, povertà e disoccupazione sono al di sopra della media Ue. Chi dice che la flat tax serve solo ai ricchi dimostra di essere fermo alle ideologie stataliste del '900 che sono fallite».

«Per le pensioni non esiste una formula magica ci sono due cose da vedere uno riguarda le prospettive di vita e poi il fatto che molti lavori sono molto faticosi per essere svolti a 67 anni. La Fornero ha cercato di affrontare questi problemi e lo ha fatto in modo frettoloso. Noi abbiamo parlato in coalizione di azzeramento come Salvini o come me di superamento della legge Fornero. Cambieremo la legge senza mettere in discussione il sistema pensionistico. Se lo faremo azzerando o cambiando la legge lo vedremo con i tecnici legislativi a me interessa il risultato: cambiare le storture della legge senza mettere in discussione i conti»

«Il signor Pirozzi ha deciso di candidarsi da solo senza chiedere nulla a nessuno, nemmeno un appuntamento. Evidentemente aveva i suoi motivi, io non lo critico ma credo che l'unico effetto sia quello di dare possibilità di vincere alla sinistra. Noi abbiamo voluto una figura autorevole come Parisi protagonista del mondo del lavoro che è in grado di vincere e di governare bene».