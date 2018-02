Berlusconi: «Salvini può fare il ministro». Ma lui replica: «Sarò premier, la Lega prenderà un voto in più»

Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? «Penso assolutamente di sì». Lo dice Silvio Berlusconi in un'intervista a TeleRama. «Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia», sottolinea.



E Salvini, a distanza, replica: «Farei fare il ministro a Berlusconi: da presidente del Consiglio non vedo l'ora di far fare il ministro a persone competenti settore per settore. Il primo settore priorità per il futuro e agricoltura e pesca, che affiderei a un uomo della Lega. La Lega prenderà un voto in più di tutti gli altri del centrodestra e da presidente del Consiglio avrò l'onore e l'onere di scegliere i ministri», aggiunge.

Sabato 17 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA