Berlusconi: sì alla manifestazione unitaria, il 1° marzo a Roma con Salvini e Meloni

«Non ho niente in contrario a partecipare se c'è una manifestazione del centrodestra; finora non ho partecipato perché ho ritenuto che il mio tempo poteva essere meglio impiegato con interviste radiofoniche, sui giornali o in tv. Penso che fare manifestazioni in un teatro dove ci sono tutti i nostri sostenitori sia meno proficuo. Il 1 marzo, se l' invito arriva, è giusto e producente dare a tutti i nostri elettori l'immagine di quello che è la coalizione». Lo ha detto Silvio Berlusconi a Coffee Break su La 7.

Venerdì 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



