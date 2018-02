Salvini a Sanremo con la Isoardi evita la prima fila: starà in mezzo alla sala «vicino alla gente»

di Mario Ajello

Non in prima fila, quella riservata in passato ai politici che si tuffavano nel festival di Sanremo per specchiarsi nel nazional-popolare. Matteo Salvini, al teatro Ariston, andrà dopodomani sera e prenderà posto in mezzo alla sala, tra il pubblico normale insieme alla fidanzata Elisa Isoardi, volto televisivo, e l'operazione è chiara: mostrarsi, esserci, fare l'italiano tra gli italiani, sdoganare nel tempio del tradizionalismo e della normalità il suo messaggio - incarnato dalla sua persona al netto di comizi che farà - duro e muscoloso nei confronti dell'immigrazione. Gli si avvicineranno in tanti per dirgli ciò che lui vorrà sentirsi dire e ciò che loro pensano: « Matteo, sugli immigrati hai ragione tu » . E così, con Salvini all'Ariston, la campagna elettorale trova il modo di infilarsi anche in una zona che andrebbe tenuta libera dalla contesa politica.

Mercoledì 7 Febbraio 2018



