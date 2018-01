Salvini candida Giulia Bongiorno: sarà capolista della Lega

«Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese». Lo ha annunciato il leader del Carroccio Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a Montecitorio con l'avvocato penalista che difese Giulio Andreotti e che è stata presidente della commissione Giustizia della Camera.



Bongiorno è stata eletta alla Camera per la prima volta nel 2006 con An e ha poi seguito l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini nella scissione del Pdl aderendo a Futuro e libertà. «È - ha spiegato Salvini - il segno di una Lega che cresce, coinvolge, punta su professionalità della realtà civile soprattutto nel campo della difesa della sicurezza, dei diritti delle donne, della riforma della Giustizia».





Giovedì 18 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:08



