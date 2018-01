Salvini si smarca da Berlusconi: tetto del 3%? Se danneggia Italia per me non esiste

«Non c'è ancora un accordo sul candidato del centrodestra a governatore del Lazio», dice poi Salvini che, interpellato dai cronisti a Montecitorio, risponde: «Prima o poi capiterà...».

Quindi il leader del Carroccio replica alla Cei che ieriche caratterizza questa campagna elettorale: «Rispondo con pacatezza, chiedendo un confronto al portavoce dei Vescovi italiani a cui spiegherò che la Lega è l'unico argine al razzismo». «Balotelli per me è italiano - ha detto Salvini a Radio Padova - quella della razza può essere una parola fuori luogo, lo ha già detto 18 volte Attilio Fontana. Fontana ha fatto per 15 anni il sindaco, per 10 anni il primo cittadino di Varese dove la convivenza civile tra tutte le razze, i colori, le etnie e le religioni le ha garantite perché c'era il rispetto delle regole. In Italia manca il rispetto e mancano le regole, manca il rigore e la serietà». Alla domanda se si sente razzista Salvini ha risposto: «No, il razzismo significa sentirsi superiore a qualcun altro, io mi sento superiore a qualcuno? No. Il portavoce della Cei lo chiamo io, il primo passo spetta a me. Il candidato premier ha il piacere di confrontarsi».