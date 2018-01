Il sindaco di Milano: sciocchezza che la Consob resti a Roma. Zingaretti: no al saccheggio. Raggi: il Pd ha le idee confuse della capitale

«Io non ho capito perché la Consob e l'Ice rimangono a Roma. Non ha senso, è una sciocchezza perché la maggior parte delle aziende sono a Milano». Così il sindaco Giuseppe Sala, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. Una dichiarazione che ha provocato l'immediata risposta del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti.



«Apprezzo Sala, un bravo sindaco. Ma ogni città, ogni territorio, deve avanzare e progredire su nuove frontiere e nuove competenze, non saccheggiando quelle delle altre città italiane. Capisco che ora Roma sia debole e facilmente attaccabile, ma ricordo a Sala che abbiamo convintamente sostenuto l'Expo a Milano: ci aspettiamo reciprocità e solidarietà istituzionale», ha dichiarato in una nota Zingaretti.



«L'idea di trasferire le sedi di Consob e Ice da Roma a Milano è una sciocchezza. Ho l’impressione che il Pd abbia le idee confuse e che questo abbia a che fare con la campagna elettorale. In Lombardia indossano la casacca leghista, mentre qui millantano “tavoli per Roma”. La realtà è questa. Provino ad essere coerenti», ha commentato il sindaco di Roma, Virginia Raggi.







Mercoled├Č 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA