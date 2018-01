Sala e il caso Consob/I neo lumbard che vogliono scippare Roma

di Mario Ajello

Oggi a chi tocca trasferirsi a Milano? Ah, tocca alla Consob. L’altro giorno il candidato governatore del Pd per la Lombardia, Giorgio Gori, ha detto che Roma non merita l’Istituto per il Commercio estero e starebbe meglio ai piedi del Duomo o magari a San Siro. Il sindaco milanese Sala ora non solo spalleggia il compagno di partito in questa richiesta ma grida: «Più uno!». Anche la Consob, siccome «la Borsa è a Milano», dovrebbe preparare il trasloco. Madunina uber alles! Ma se è...