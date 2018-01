Roma, Forza Italia punta sulle donne, un judoka per i cinquestelle

di Simone Canettieri

Un campione di judo per il M5S, la carica delle donne per Forza Italia. Ultimi ritocchi ai collegi uninominali per le elezioni politiche, se Pd e Liberi e Uguali hanno chiuso la pratica tra strappi e polemiche grillini e centrodestra fino a ieri sera e a questa mattina limeranno le liste seguendo il rating dei collegi dati più o meno sicuri, più o meno contendibili. Sul fronte centrodestra ecco la novità dell'ultima ora: salta la candidatura su Roma 1, quello scelto dal premier Paolo Gentiloni, di Paola...