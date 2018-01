I big match delle elezioni: a Roma Cesa sfida Gentiloni. In Trentino duello Boschi-Biancofiore

di Diodato Pirone

Maria Elena Boschi candidata nell'uninominale in Trentino (probabilmente a Bolzano) contro la forzista Micaela Biancofiore mentre il centrista Lorenzo Cesa sfiderà per il centrodestra il premier Paolo Gentiloni nel collegio di Roma1. Qui il M5S dovrebbe schierare un economista che insegna in Sud-Africa, Lorenzo Fioramonti, mentre Liberi e Uguali sta pensando all'ex presidente di Legambiente, Rossella Muroni. Sono queste le principali novità emerse nella giornata di ieri sul fronte delle candidature. Fronte in piena...