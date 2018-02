Renzi e Zingaretti domani al teatro Eliseo: due leader per due Pd

di Marco Conti

ROMA “Vota la squadra, vota il Pd”, è lo slogan che più piace a Matteo Renzi che domani sarà a Roma per mostrare che nella squadra c’è anche Nicola Zingaretti. Il presidente uscente della regione Lazio sarà sul palco dell’Eliseo per l’avvio della campagna elettorale. In realtà Zingaretti è in marcia da un po’ e così Renzi. Ma la manifestazione e la foto serve anche per esorcizzare e cercare di smentire coloro che fuori dal Pd puntano su Zingaretti come anti-Renzi qualora il 4 marzo i Dem dovessero precipitare ben sotto il 25 per cento.



Una scommessa, certo, ma che parte dalla capacità del governatore del Lazio di tenere insieme la sinistra nella sua regione, a differenza di quanto accade in Lombardia dove Giorgio Gori non gode dell’appoggio della sinistra radicale. Non solo, Zingaretti ha tenuto fuori dalla coalizione anche i centristi di Beatrice Lorenzin che nel Lazio si presentano con un proprio candidato. Uno scenario che vedrebbe il ministro Orlando fare da ponte con coloro che sono usciti e Zingaretti nel ruolo di federatore. Ipotesi tutte da verificare e, soprattutto, da testare con il risultato che il Pd otterrà il 4 marzo soprattutto nel Lazio.



Per ora si tratta di storie diverse per stagioni diverse, ma sul palco dell’Eliseo domani sarà importante cogliere le sfumature dei discorsi.

