Renzi: «Non faremo mai un governo con M5S»

Farebbe un governo col M5s o con Fi? «È un dibattito inutile. Continuare a inseguire ciò che dice Di Maio corre il rischio di farti venire il mal di testa: un giorno è per l'euro, un altro no... È una discussione lunare. Ma noi con gli estremisti non andremo mai. E il programma di chi vuole uscire dall'Euro e cancellare il lavoro in nome dell'assistenzialismo, non può essere la nostra idea». Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta.



«A parte il fatto - prosegue Matteo Renzi - che non si capisce cos'è il centrodestra», se quello di Salvini o Berlusconi. «Noi siamo contro il centrodestra di Berlusconi che va a omaggiare la signora Merkel o siamo contro il centrodestra che dice no all'euro, sì ai dazi? Sembra essere una discussione lunare. Il ragionamento è molto semplice: noi con gli estremisti non andremo mai».



«Il Pd non è il segretario e i suoi amici del calcetto, è una squadra che in questi anni ha fatto qualcosa e ha tanta voglia di futuro», spiega Renzi. «Il 40% delle Europee - ricorda - è stato un trionfo, pensate che l'ultima volta, prima del Pd del 2014, che un partito prese il 40% fu la Dc di Amintore Fanfani. Quel risultato è stato storico e abbiamo vinto, con il 40% al referendum abbiamo perso. Oggi ci sono tutte le condizioni per essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare, penso che potrà essere il primo partito in Parlamento e dovrà essere un Pd di squadra».



Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA