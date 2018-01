Pirozzi non molla e attacca Parisi: «Non esistono candidati per tutte le stagioni»

Il centrodestra punta su Stefano Parisi per la presidenza della regione Lazio ma il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, per ora non molla e ieri, quando il candidato comune non era ancora stato annunciato, aveva dato tempo fino a venerdì alle 15 per apparentarsi con la sua lista.



«Non esistono candidati per tutte le stagioni», aveva detto ieri Pirozzi parlando di Parisi, soprattutto perché, a suo dire, «nel Lazio non avrebbe il tempo di studiare i problemi». E Pirozzi ne ha anche per Tajani a cui indirettamente chiede: «Se ero degno di fare il sottosegretario alla ricostruzione perché non sono degno di fare il presidente della Regione Lazio?».





Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:24



