Lazio, spunta il ticket Pirozzi-Bertolaso appoggiato da Berlusconi

di Simone Canettieri

Ipotesi ticket Sergio Pirozzi-Guido Bertolaso per le regionali del Lazio. Silvio Berlusconi starebbe pensando all'ex capo della Protezione Civile, già candidato sindaco di Roma nel 2016 poi ritiratosi, come numero due per affiancare il sindaco di Amatrice. Sarebbe questa la mossa a sorpresa di Berlusconi per sbloccare l'empasse sulle regionali con gli alleati di Fratelli d'Italia e Lega. In questo scenario uscirebbe di scena la candidatura del capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

Venerdì 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:57



