Regionali, le liste del Lazio: M5s, Insieme con Zingaretti

Questa la lista dei candidati presentata dal M5S per le elezioni regionale nel Lazio: 1. Lombardi Roberta; 2. Barillari Davide; 3. Corrado Valentina; 4. Porrello Devid; 5. Denicolò Silvana; 6. Altibrandi Maria Grazia; 7. Campo Giuseppa Detta «Giusy»; 8. Pascolini Chiara; 9. De Vito Francesca; 10. Agostini Marco; 11. Martens Marco; 12. Novelli Valerio; 13. Impedovo Pier Luigi; 14. Graziani Carlotta; 15. Yaguana Chamorro Sandra Elizabeth; 16. Cacciatore Marco; 17. Barbuto Danilo; 18. Cavazzini Manuela; 19. Pietropaoli Matteo; 20. Plos Luigi; 21. Zampelli Eleonora; 22. Alterio Tiziana; 23. Ciasco Sara; 24. Aryan Anahita; 25. Balestrieri Giacomo; 26. Cracchiolo Giuseppe; 27. Chiossi Carlo Maria; 28. Di Toro Stefania; 29. Pinna Fabiana; 30. Valente Marco; 31. Vasselli Andrea; 32. Granata Giuseppe.



Insieme con Zingaretti

Insieme con Zingarettì ha presentato la lista circoscrizionale al Tribunale di Roma in vista delle Regionali del 4 marzo. Il governatore sostenuto è Nicola Zingaretti. Capolista è il verde Francesco Alemanni, seguito dal capogruppo Psi uscente Daniele Fichera. Terza di lista è una candidata civica, Asha Omar Ahmed, ginecologa attiva nella cooperazione internazionale e nota per il suo impegno come l«Angelo di Mogadisciò.



Lista Civica Zingaretti

Capolista è Carlo Picozza, giornalista che da anni segue i temi legati alla sanità. Nell'elenco compaiono poi alcuni consiglieri uscenti: Marta Bonafoni, Michele Baldi, Gino De Paolis, Gianluca Quadrana, Oscar Tortosa. Per il Partito Democratico, che sostiene la candidatura del governatore uscente Nicola Zingaretti, capolista è Michele Civita, attuale assessore regionale alla Mobilità. Tra gli altri, nella rosa dei candidati, figurano Daniele Leodori, attuale presidente del Consiglio Regionale, Massimiliano Valeriani, Cristiana Avenali e Michela Di Biase, attuale capogruppo del Pd.





Venerd├Č 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:02



© RIPRODUZIONE RISERVATA