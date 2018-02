Regionali Lazio, 9 candidati governatori: ecco tutte le liste

Sono 19 le liste presentate al Tribunale di Roma per le Regionali del Lazio del prossimo 4 marzo. Nove, invece, i candidati, presentati alla Corte d'Appello, che si sfideranno per la presidenza della regione Lazio. Ecco i nomi dei candidati governatori:il presidente uscente Nicola Zingaretti (centrosinistra) - LE LISTE Stefano Parisi (centrodestra) - LE LISTE Roberta Lombardi (M5s) - LA LISTA il sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi - LA LISTA Mauro Antonini per CasaPound - LA LISTA Stefano Rosati (Riconquistare l'Italia) - LA LISTA Elisabetta Canitano (Potere al popolo) - LA LISTA Jean Leonard Touadì (Civica Popolare) - LA LISTA Giovanni Paolo Azzaro (Democrazia cristiana) - LA LISTA Ecco le liste per le regionali del Lazio in ordine di presentazione: Casa Pound Italia; Movimento cinque stelle; Italia Europa insieme con Zingaretti; Lista civica Zingaretti presidente; Più Europa con Emma Bonino; Partito democratico; Centro solidale per Zingaretti; Potere al popolo; Lista civica Sergio Pirozzi presidente; Lega Lazio Salvini ; Forza Italia; Riconquistare l'Italia; Energie per l'Italia Parisi presidente; lista Nathan repubblicani; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Noi con l'Italia Udc; Liberi e Uguali; Civica popolare Lorenzin e Democrazia Cristiana.