Regionali Lazio, da Parisi no a Di Stefano: «Porto in tribunale Ciocchetti»

di Simone Canettieri

Salta la candidatura di Marco Di Stefano nella lista Noi con l'Italia alle regionali del Lazio. Dopo un lungo braccio di ferro i leader della coalizione che sostengono Stefano Parisi nella corsa alla Pisana hanno deciso di sbarrare la porta a Di Stefano, ex Pd, deputato uscente nonché assessore nella giunta Marrazzo. Noi con l'Italia ha dunque optato per la non candidatura del parlamentare, rinviato a giudizio per ipotesi di reato che vanno dalla truffa al falso. «E' un problema politico e non giudiziario», spiegano dal neo movimento di Fitto e Cesa.



Marco Di Stefano attacca: «Presenterò lunedì alla procura di Roma una denuncia per diffamazione contro Luciano Ciocchetti, che è giunto ad esclamare a gran voce, di fronte a persone pronte a testimoniare, che la battaglia di Lorenzo Cesa per candidarmi nelle nostre liste anziché essere fondata sulla questione politica e sul valore del garantismo, così come accaduto nelle liste nazionali per tutti, i condannati, i rinviati a giudizio e gli indagati (come nel caso anche di Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera e indagato per corruzione nella vicenda Scarpellini), e i candidati alla Regione Lazio Pietro Sbardella e Giovanni Libanori (anch'essi in lista e indagati per corruzione), è invece dettata dal fatto che il sottoscritto stia ricattando, non so su cosa, Lorenzo Cesa.





Sabato 3 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:53



