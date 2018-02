Dopo i referendum/ L’illusione federalista e il silenzio dei partiti

di Paolo Balduzzi

Mancano pochi giorni alle elezioni politiche e regionali, poco più alla fine naturale del Governo in carica. E finora nessuna forza politica ha mai speso una parola per chiarire la sua posizione su un tema che fino a pochi mesi fa ha acceso animi e dibattiti: il federalismo. Eppure di argomenti da affrontare ce ne sarebbero molti. O forse è proprio per questo motivo che nessuno si vuole sbilanciare: meglio promettere ciò che non si potrà mai mantenere e illudere l’elettorato piuttosto che impegnarsi su un...