Rapinatore ucciso a Napoli, candidato Pd: «Uno di meno, complimenti al gioielliere»

Suscita polemica il tweet di Emilio Di Marzio, candidato alla Camera per il Pd nel collegio di Napoli Sud, che ha commentato la rapina a Frattamaggiore finita con l'uccisione di uno dei banditi da parte del gioielliere rapinato.



«Uno in meno. Complimenti al gioielliere e al poliziotto fuori servizio», scrive Di Marzio sul social Network. «Quando vi dicevo - ribatte Arturo Scotto, candidato per Liberi e Uguali in Campania - che il Pd oramai parla come la destra, come in questi giorni per Macerata, non stavo esagerando, stavo sottovalutando. Renzi dice che chi vota Leu aiuta Salvini, ma mi pare ch gli argomenti che vengono usati da Di Marzio siano esattamente quelli di Salvini. Quando c'è il cedimento culturale, quando per vincere assomigli sempre di più all'avversario la gente poi vota sempre l'originale».



«Non intendo alimentare - replica Di Marzio - polemiche su un'errata interpretazione del mio post sui gravi fatti di Frattamaggiore. Ho inteso sottolineare che c'è ancora un criminale (uno in meno) non assicurato alla giustizia visto che uno dei tre è stato già arrestato e un altro ci ha rimesso la vita. Non era dunque per parte mia alcun giubilo in una vicenda comunque la si guardi dolorosa. Ribadisco però i complimenti al poliziotto e al commerciante, un concetto che rivendico. Sono lieto cioè che in uno scontro a fuoco tra uno che ha la sola colpa di faticare dalla mattina alla sera e tre criminali non ci abbia rimesso le penne l'aggredito come accade spesso. Lo scontro a fuoco non è un giro di valzer. Il gioielliere e un poliziotto eroe fuori servizio (che poteva farsi i fatti suoi) per non soccombere non hanno recitato Hermann Hesse ma impugnato delle armi. Gli andrebbe reso plauso pubblico (ed era quella la mia intenzione) per i rischi che hanno corso per non cedere alla violenza dei criminali. Lo stato di diritto impone che la giustizia sia esercitata dall'amministrazione dello stato e che la sicurezza sia garantita dalle forze di polizia. Non sono per forme di pericolosa anarchia da far west».



«Tuttavia, nei casi di improvvisa ed efferata aggressione come ieri, tre persone armate e mascherate, il cittadino inerme - dice l'esponente Pd - ha diritto di tutelarsi, anche reagendo se necessario. E in uno scontro a fuoco, non in una tenzone poetica, tra il cittadino che si difende e il criminale che offende, so bene da che parte stare. Dalla parte del cittadino. Sarebbe stato meglio che fossero stati arrestati tutti, senza spargimento di sangue ma chi provoca uno scontro a fuoco, come gli aggressori di ieri, mettono drammaticamente in conto l'attentato all'incolumità propria e altrui».





