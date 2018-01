Promozioni più facili per gli ex del Csm, Anm: «Mai informati»

Né il Csm ne l'Anm erano stati interpellati sulla norma infilata nell'ultima legge di Bilancio che ha cancellato il limite temporale di un anno che i 16 consiglieri togati di Palazzo dei marescialli, esaurito il loro mandato, dovevano rispettare prima di candidarsi a incarichi direttivi o fuori ruolo. Il limite, inizialmente di due anni e già sceso ad uno nel corso dell'ultima legislatura, serve ad evitare che i magistrati appena usciti da palazzo dei Marescialli usino le relazioni che porta il prestigioso incarico per arrivare ai vertici dei palazzo di giustizia.



Ora, grazie ad una disposizione introdotta con un emendamento del deputato di Ap Paolo Tancredi, su cui il ministero della Giustizia aveva dato parere negativo, quella norma non c'è più. Il sindacato delle toghe, che ha convocato una riunione per sabato prossimo per prendere posizione, ha voluto precisare con una nota di non aver avuto nessun tipo di interlocuzione su questo tema né con il governo né con il Parlamento. E fonti di Palazzo dei marescialli assicurano che il Csm non è mai stato sentito sul tema. Tema che finisce per entrare nella campagna per le elezioni dei nuovi consiglieri togati che si dovrebbero tenere a luglio.



È una norma «ad personam varata dalla politica a vantaggio di pochi esponenti del governo autonomo "togato"», attacca il gruppo di Piercamillo Davigo, Autonomia e Indipendenza, che annuncia di aver vincolato i propri eletti al prossimo Csm «a non avvalersi» di un «vantaggio, introdotto con una norma discutibile». Una stroncatura che segue quella di Area, il cartello delle correnti di sinistra, che già ieri si era schierata contro il «trattamento di favore» per i consiglieri di Palazzo dei marescialli. Pollice verso anche da Unicost, il gruppo di centro: «Siamo assolutamente contrari a un intervento del genere, sia per le forme con cui è stato attuato, sia per i suoi contenuti»,dichiara il segretario Roberto Carrelli Palombi, che critica la scelta di inserire una norma di ordinamento giudiziario «di cui non si sentiva assolutamente la necessità» in una legge, quella di Bilancio, totalmente estranea alla materia. Magistratura Indipendente prenderà posizione venerdì prossimo. Ma il segretario Antonello Racanelli esprime sin da ora il suo punto di vista: «occorre una disciplina unitaria che riguardi tutti i fuori ruolo, compresi i consiglieri del Csm. Pensiamo ai capi di gabinetto che diventano procuratori o fanno domanda per incarichi anche apicali della Suprema Corte. Ma si deve riflettere senza retorica e senza ipocrisie, che ho notato in comunicati di altri gruppi, condizionati dalla campagna elettorale già in corso per il Csm. Servirebbe insomma una maggiore serietà e coerenza da parte di tutti».

Domenica 7 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:54



