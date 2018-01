Giustizia, polemica sugli incarichi dei magistrati che escono dal Csm

A sollevare il caso è la corrente dell’Anm Area, ma la vicenda è destinata a far discutere: nell’ultima legge di stabilità è stata inserita una norma che permette ai membri del Csm uscenti di candidarsi a incarichi direttivi o di essere collocati fuori ruolo. Finora era previsto un blocco di un anno dal ritorno in servizio. A decidere delle promozione interne alla magistratura è lo stesso Csm, e un consigliere uscente sviluppa nel corso della carriera una serie di relazioni che possono effettivamente aiutarlo nel percorso professionale. Per questo si prevedeva finora uno stop, seppur breve.



È una decisione, dice Area, che non ha «alcuna plausibile giustificazione e rischia di essere invece percepito come un

trattamento di favore alla componente togata del Consiglio Superiore», per questo a uspica che «l'intera Magistratura togata attraverso l'Associazione nazionale magistrati esprima una voce unitaria critica e di presa di distanza da un provvedimento che danneggia l'autorevolezza delle scelte consiliari e fa male alla magistratura».

Sabato 6 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:29



© RIPRODUZIONE RISERVATA