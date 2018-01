Botta e risposta Prodi-Grasso, l'ex premier: «Renzi è per l'unità del centrosinistra». La replica: «Coalizione finta»

«Liberi e Uguali non è per l'unità del centrosinistra. Punto». Invece Matteo Renzi sì? «Renzi, il gruppo che gli sta attorno, il Pd e chi ha fatto gli accordi con il Pd sono per l'unità del centrosinistra». Invece Grasso, D'Alema e Bersani no? «In questo momento non sono per l'unità del Centrosinistra. Punto». Lo dice l'ex premier Romano Prodi, sentito al telefono da Affaritaliani.it. Lei il 4 marzo andrà a votare? «Certo che voto. Certo che vado a votare», risponde Romano Prodi. Le liste del Pd e del centrosinistra in generale sono competitive? «Mi auguro che lo siano». Però ci sono state tante polemiche dopo la presentazione delle liste... «Lasci stare. Sapete benissimo che ho sempre lavorato per la unità del centrosinistra. E quindi io solo questo posso ripetere». Infine alla domanda sull'ipotesi larghe intese modello Germania, Prodi taglia corto: «Non rispondo più. Grazie».

È sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si è potuto ricomporre per volontà di Renzi. La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e di Renzi di fare altro». Lo afferma il Presidente del Senato e leader di LeU, Pietro Grasso, raggiunto telefonicamente dall'Ansa. «Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi Renzi, che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani, un centrosinistra unito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare».