La priorità del dopo voto è cambiare legge elettorale

di Romano Prodi

Dovremmo essere ormai vicini alla formazione del governo tedesco ma, dopo quasi cinque mesi dalle elezioni, non ci siamo ancora arrivati. Mentre attendiamo l’esito del travaglio germanico non possiamo dimenticare che ci sono voluti sette mesi per avere un governo in Olanda e che la Spagna è rimasta un tempo eterno senza la possibilità di formare un esecutivo. Tutto ciò non è il frutto di eventi casuali ma dei fondamentali cambiamenti intervenuti nelle nostre società. Fino al recente passato...