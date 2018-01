«Portare l'Ice da Roma a Milano», il pd Gori si traveste da lumbard

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fare shopping a Roma. Se questa è la nuova vocazione di Milano, così come la vorrebbe il candidato Pd alla Regione lombarda, Giorgio Gori, non parrebbe proprio una vocazione patriottica. Un conto è lottare per portare un'agenzia europea in una città italiana, e Milano - con l'aiuto del governo romano e con il tifo del resto d'Italia - si è battuta per avere l'Agenzia europea del farmaco. Poi è andata come è andata, cioè male. Un altro conto, sbagliato in origine, è...