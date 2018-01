Firenze, esponente Pd choc: «Politica di oggi è litigiosa, nessuno fa quello che ha fatto Mussolini»

«In Italia nessuno ha fatto più di quello che ha fatto Mussolini in 20 anni». E’ la frase scritta dal presidente della Circoscrizione 1 di Firenze, Maurizio Sguanci, che è un esponente del Pd. La sortita ha subito suscitato polemiche e battibecchi. Sguanci l’ha scritta su Facebook commentando le frasi pronunciate sempre su Mussolini dal sindaco di Amatrice, Pirozzi. Ma leggendo tutto il post di Sguanci emerge che il senso delle sue parole è tutt’altro che elogiativo del dittatore. In serata Sguanci ha dichiarato all’Ansa: «Mussolini per me è un criminale ma mi dolgo che lui abbia fatto tanto mentre noi stiamo qua a litigare in continuazione».

Domenica 14 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA