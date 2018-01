Pirozzi: «Occhio agli autogol, stiamo regalando vittoria a M5S»

«Attenzione, stiamo regalando la vittoria al M5S». Mette in guardia il centrodestra Sergio Pirozzi che non si ritira dalla corsa per le regionali del Lazio e anzi accusa e sente odore di complotto e larghe intese.

E con un video su Facebook commenta la partita elettorale che sta guardando.



Due squadre di calcio in campo, quella del centrodestra e del centrosinistra che «sembrano non abbiano voglia di calciare in porta, fanno melina», alla fine un autogol della squadra di centrodestra che «ha probabilmente regalato la vittoria ai ragazzi del Movimento 5 stelle». È il derby per il «campionato delle regionali» giocata in un video, postato su Fb dal sindaco di Amatrice e candidato alle regionali del Lazio, Sergio Pirozzi. Nel video si vedono due squadre, quella rossa del centrosinistra e quella blu del centrodestra. Fuori dal campo i tifosi del M5s, ma anche mister Sergio Pirozzi. Ci sarebbero già stati contatti informali tra lui e la candidata pentastellata Roberta Lombardi.



«C'è grande attesa per questa partita tra centrodestra e centrosinistra - spiega la voce fuori campo - che deciderà il campionato delle regionali, un campionato importante che deciderà il destino di tanti cittadini».

Il match inizia, ma «le due squadre - dice il commentatore - sembra non abbiano voglia di calciare in porta, fanno melina, è incredibile, uno scandalo». Mister Pirozzi a bordo campo «non crede ai suoi occhi, si dispera». La squadra del centrosinistra ha un'occasione ma calcia la palla «apposta fuori». Rissa in mezzo al campo, più tardi rigore per il centrodestra: «Gli fa il segno, il portiere la blocca - sottolinea il commentatore - ma questi sono d'accordo, è una gara da ufficio inchieste». Alla fine «autorete del centrodestra. Probabilmente questo autogol - conclude - ha regalato la vittoria ai ragazzi del Movimento 5 stelle». «Questo è il primo tempo... il campionato è lungo», commenta Pirozzi nel post allegato al video.





Venerdì 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:19



© RIPRODUZIONE RISERVATA