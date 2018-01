Il candidato M5S non vedente star a Pescara: «Dobbiamo fare una politica che guardi lontano»

di Mario Ajello

«Dobbiamo fare una politica che guardi lontano. E lo dico io che non so vedere». Vincenzo Zoccano, M5S, sarà il primo parlamentare non vedente nella storia repubblicana. È il presidente del forum delle associazioni che si occupano di disabilità. «È un mondo molto ampio e pieno di voti», dicono i grillini, che sono felicissimi, a cominciare da Luigi Di Maio, per questa candidatura di grande impatto civile. Zoccano nella convention cinque stelle a Pescara è stato una delle star.



Quando ha preso la parola, ha detto così: «Nel nostro movimento c'è il cuore, la testa e la competenza. Ci attaccano sempre dicendo che siamo incompetenti, e invece è vero l'opposto. Abbiamo idee e capacità che agli altri mancano. Lo dobbiamo dire con forza e con orgoglio. E viva l'Italia!». Ovazione per Zoccano. E l'universo delle disabilità avrà in Parlamento una guida che non vede, ma l'importante è rendere visibili i problemi.

Luned├Č 22 Gennaio 2018



