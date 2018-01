Pd, vince la Margherita, perdono i Dem. E Minniti non vota

di Marco Conti

Il Pd cambia pelle. Matteo Renzi ribalta le quote un tempo assegnate agli eredi del Pci e della Dc divenuti Ds e Margherita nel momento della fusione. Non cambiano però solo i rapporti di forza, ma anche il numero dei fedelissimi che il segretario pensa di portare in Parlamento. Ieri sera, dopo due notti da incubo, Renzi legge poco prima dei tg alcuni nomi in conferenza stampa smentendo tensioni nel partito e con la minoranza interna di Andrea Orlando. La sinistra del partito è in subbuglio. Cuperlo ha deciso di non accettare il...