Elezioni, la guerra è sul web: il popolo Pd al teatro Eliseo prende lezioni di comunicazione digitale

Al Teatro Eliseo, si sta svolgendo il corso di comunicazione digitale organizzato dal Pd, per preparare un esercito di twittaroli, di blogger e di piccoli grandi strateghi da campagna elettorale sul web. Obiettivo: battere online la propaganda grillina, smontandone slogan e parole d'ordine proprio sul terreno in cui M5S è o era più capace e più agguerrito.



La prima regola dei maestri dem ai giovani per campagna digitale è questo: « Non scrivete post, se siete affamati o ubriachi » . E ancora: « Se dovete scrivete post aggressivi, fatelo in world. Poi alzatevi, mangiate biscotti e bevete latte, poi tornate al computer e al 90 per cento non lo pubblicherete » . Errore da matita blu dei maestri del Nazareno: la politica alcolica è l'unica ormai che ha qualche vaga possibilità, purtroppo, di essere considerata dalle masse. Cin!

