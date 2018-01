Il Pd e la questione riformista

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tra le personalità che il partito democratico intende candidare nei collegi uninominali non ci sarà a quanto pare Marco Minniti. Per lui è previsto un posto certo nella lista proporzionale (probabilmente nel Lazio). Se la scelta maturata nelle ultime ore, sostenuta con forza dallo stesso Renzi, è mettere in campo Gentiloni con tutti i suoi ministri affinché facciamo da traino ad un Pd che nei sondaggi sembra arrancare (persino nelle roccaforti cosiddette rosse del Centro Italia), davvero non si comprende la...