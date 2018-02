Programma Pd, M5S: «Credibile come Renzi che disse che lasciava la politica dopo il referendum»

«Il programma del Pd? È credibile come quando Renzi disse che abbandonava la politica se avesse perso il referendum». È quanto afferma in una nota il deputato toscano del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, che aggiunge: «Il segretario del Pd è come Berlusconi, promette mari e monti, ma ormai non inganna più nessuno. Perchè, ciò che promette, avrebbe dovuto realizzarlo in questi anni di governo targato Pd, che ha prodotto risultati fallimentari, come sanno bene tutti gli italiani».



«Dai fuochi di artificio sparati all'opinione pubblica con le famose e fumose slide con cui prometteva tutto a tutti, ai "100 piccoli passi" di oggi di cui non si accorgerà nessuno per la loro vacuità e inefficacia. Anche da un leader in declino qual è Renzi ci aspettavamo qualcosa di diverso. Invece, quella immaginata da Renzi con il suo programma è un'Italia ferma, immobile, destinata a non crescere e a non creare nuova e stabile occupazione». Lo dichiara Maurizio Gasparri, vicepresidente del Senato e capolista di Forza Italia nella circoscrizione Lazio 2. «Il centrodestra - aggiunge - ha presentato agli elettori un programma per dare una svolta al Paese: flat tax, misure per aiutare le famiglie e le imprese, regolamentazione dell'immigrazione rispedendo nei loro paesi di provenienza i clandestinamente che invadono i nostri territori, sicurezza. Un programma per i giovani, per la loro formazione e preparazione al mondo del lavoro. Guardiamo al futuro con speranza. Renzi e il Pd prospettano un Paese che potrà solo vivacchiare, non riuscendo a competere con le altre democrazie».

Venerd├Č 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:12



