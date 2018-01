Liste, scure di Renzi: caso esclusi nel Pd

di Mario Ajello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I sommersi e i salvati. Festeggiano questi ultimi, naturalmente. Gli altri no. Claudio De Vincenti era finito sorprendentemente fuori lista. Ripescato però nella notte. Andrà a Sassuolo, seggio rifiutato da Cuperlo. Che ora resta fuori. L'esponente della minoranza aveva declinato l'offerta del seggio nella città della ceramica: «Nessuno ha avvertito me - spiegava - né i compagni di là». A farsi paracadutare così, insomma, non ci stava. E Renzi, nella notte, ha trovato la soluzione...