Note spese: ecco gli escamotage per arrivare a ottomila euro

di Diodato Pirone

Se il comportamento scorretto di alcuni parlamentari M5S ha rotto il patto di fiducia fra loro e gli elettori del movimento, il caso rimborsopoli ha il merito di far tornare a galla le debolezze dell’intero meccanismo di formazione delle buste paga dei parlamentari italiani. Il punto è questo: è corretto che denaro pubblico, come quello dei rimborsi ai politici, venga gestito in tutto o in parte dagli stessi politici senza pezze d’appoggio? Anche la brutta storia grillina (che si aggiunge a decine d’altre,...