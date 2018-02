Nel Mediterraneo/ Una visita che dà ruolo all’Italia (e frena Macron)

di Alessandro Orsini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La visita di Erdogan a Roma può essere utilizzata per una riflessione diversa. Ci si interroga su quale potrebbe essere il governo migliore per i turchi. Può essere utile invece interrogarsi sul governo migliore per gli italiani. Il governo migliore per i turchi è quello che tutela al meglio gli interessi dei turchi: un’impresa in cui Erdogan sembra riuscire molto bene. È interesse dei turchi che i curdi non creino uno Stato acquisendo porzioni del territorio nazionale al confine con la Siria; è...