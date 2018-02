I musei e lo stop ai direttori stranieri: paralisi nel Paese dell'eterno cavillo

di Francesco Durante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sedici precedenti pronunciamenti del Tar e altri sei del Consiglio di Stato non sono bastati. Da ieri la scelta di affidare la guida dei musei pubblici italiani anche a direttori di nazionalità straniera viene di nuovo messa in discussione, per opera della sesta sezione del Consiglio di Stato e a seguito di un ricorso vecchio ormai di qualche mese. Il capello viene nuovamente spaccato in non si sa più quante parti e i giudici, pur promuovendo la procedura scelta dal ministero dei beni culturali a proposito della valutazione...