Meloni: «Senza maggioranza si deve tornare al voto»

«Se nessuno avrà i numeri per governare si deve tornare al voto e dire che si è votata una legge elettorale sbagliata, io spero che gli italiani ci diano la maggioranza perchè o votano centrodestra, siamo gli unici che possono avere la maggioranza o sarà il caos». Lo afferma Giorgia Meloni, leader di Fdi ospite di Domenica Live su canale5.



Silvio Berlusconi è fiducioso che quella maggioranza la agguanterà proprio la coalizione di centrodestra. «Credo che saremo in grado di portare Fi al 25% e come coalizione al 45%. Avremmo una stragrande maggioranza per governare. Mi sembra ormai chiaro che le prossime elezioni saranno vinte dal centrodestra, il Pd è fuori dal gioco con le sue divisioni e perchè non ha saputo inventarsi un nuovo progetto e quando guardo al Pd vedo una scatola vuota. I cinque stelle sono al 27%, sono una setta che prende ordine da un clown di Genova non c'è pericolo che vadano al governo e lo dico per la prima volta con sollievo», ha detto Silvio Berlusconi, ospite della trasmissione in Mezz'ora in più su Rai3.



Berlusconi chiude l'ipotesi di un governo di larghe intese. «No assolutamente no», dice Berlusconi al Tg La7 a chi gli chiede se pensi a un governo con il Pd nel caso in cui il centrodestra non abbia la maggioranza per governare.

«È - spiega - una domanda che non guarda alla realtà delle cose. I nostri sondaggi dicono che il centrodestra arriverà a larga maggioranza alla Camera e al Senato». Per questo, quella di un governo con il Pd «è una ipotesi che non si verificherà ».

