Renzi a Otto e mezzo: «M5S come l'Arca di Noé con massoni e truffatori»

« Quello che sta accadendo sui Cinquestelle è impressionante, se guardiamo ai rimborsi, si sono trasformarti in un'Arca di Noè che sta imbarcando truffatori, scrocconi, riciclati e massoni » . Lo ha affermato il segretario Pd, Matteo Renzi, nel corso della registrazione di 'Otto e mezzò su 'La7', precisando di non avere immunità parlamentare ( « querelatemi se dico il falso » ). E commentando l'ipotesi che si tratti di mele marce ha concluso « altro che mele marce, sono un'ortofrutta » . Commentando in particolare, le reazioni del leader M5S, Luigi Di Maio, alla vicende legate alle liste del Movimento, Renzi ha aggiunto: «Ricorda Bettino Craxi e il mariuolo Mario Chiesa».

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 01:39



