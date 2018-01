Lo stile del Presidente/ Il valore etico che sta in un discorso breve

di Mario Ajello

Il succo del discorso di Sergio Mattarella sta nella sua brevità. E non si tratta in questo caso di rispolverare il concetto latino di brevitas, che pure è stato un segno di civiltà. I dieci minuti esatti (20,31-20,41) del discorso sono l’antitesi allo sproloquio della politica politicante. Al bla bla - irritante alle orecchie della collettività - degli inquilini del Palazzo. Alla facondia autoreferenziale che ammorba il linguaggio pubblico. E di cui - basti pensare a Sandro Pertini, che per mezz’ora...