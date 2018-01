Marchionne: «Il Renzi che appoggiavo non lo vedo da tempo»

Matteo «Renzi mi è sempre piaciuto come persona. Quello che è successo a Renzi non lo capisco. Quel Renzi che appoggiavo non l'ho visto da un po' di tempo». Lo afferma l'amministratore delegato di Fca, Sergio Marchionne, che in passato non aveva mai nascosto il suo appoggio all'ex premier. Un sostegno, quello del numero uno della Fiat all'ex premier, che renzi aveva in più occasioni ricambiato con parole di apprezzamento per il lavoro del manager.



Per la piena occupazione in Italia «dobbiamo completare lo sviluppo di Alfa Romeo e Maserati, è un atto dovuto; fa parte del piano» che Fca presenterà a giugno, ha poi sottolineato Marchionne. Tuttavia, ha aggiunto, la piena occupazione in Italia è un obiettivo che «non so» se sarà «raggiunto entro l'anno».



«L'impegno come lo abbiamo preso qui» negli Stati Uniti «lo prendiamo anche in Italia. Stiamo aumentando l'organico a 60.000 negli Stati Uniti e adesso ne aggiungiamo 2.500. Se lo gestiamo bene lo stesso futuro arriverà anche in Italia. Dateci il tempo per farlo», è stato poi il messaggio di Marchionne ai dipendenti italiani del gruppo.



La riforma delle tasse approvata dall'amministrazione Trump «ci ha fatto prendere parecchi decisioni che non sarebbero state prese», ha poi ribadito l'amministratore delegato di Fca. La riforma ha già fatto registrare la reazione di parecchie aziende, che hanno deciso di aumentare gli stipendi per i propri dipendenti. «In gran parte il rimpatrio dell'heavy duty di Ram» dal Messico all'impianto di Warren «era sul tavolo da parecchio tempo ma

avevamo bisogno di una valutazione fiscale per farlo. Da un punto di vista del costo unitario, il mezzo costa molto di più produrlo qui. la riforma della tasse ci ha aiutato a compensare l'aumento del costo».







