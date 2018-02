Macerata, Meloni: «Mattarella e governo pretendano scuse da Erdogan»

«Per Erdogan quello che è successo a Macerata è un 'attacco razzista contro l'Islam'. Il presidente turco è un bieco incantatore di serpenti. Finora gli unici che hanno sparato e ucciso in Europa in nome della religione sono i terroristi islamici. Il governo e il Presidente della Repubblica pretendano le scuse dal nuovo sultano turco». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.



In mattinata il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, poco prima di aprtire per Roma, aveva detto che «l'attacco di ieri in Italia a Macerata, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c'è differenza tra gli attacchi di un'organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere. In questa situazione si deve prendere una posizione decisa».

Domenica 4 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:52



