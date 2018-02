M5S Sicilia perde pezzi, lascia la deputata Di Benedetto: «Ormai vanno avanti i ricclati pd»

Mentre Di Maio è a Catania per la campagna elettorale, in Sicilia infuoca la polemica e una deputata palermitana, Chiara Di Benedetto, annuncia di voler abbandonare il Movimento. «Nei prossimi giorni invierò la richiesta, tramite raccomandata, per uscire dalla nuova associazione del movimento 5 stelle». scrive Di Benedetto. A lei le parlamentarie sono andate malissimo, ma è bene ricordare che i risultati ufficiali non sono pubblici nonostante lo statuto ne preveda la diffusione. É arrivata quarta nel listino proporzionale. La deputata abbandona la nave del M5S dopo sei anni. Se ne va per dissenso e in protesta contro il Movimento attuale, preda secondo lei, di cordate verticistiche e di una linea politica totalmente nuova.



«Oggi mi ritrovo candidata, di nuovo, con un simbolo che parla da sé - scrive su Facebook - Non rimane molto del MoVimento che aveva fatto sperare le persone. Oggi mi ritrovo un leader, una vera propria struttura di partito, ritrovo accanto a me, in lista, riciclati di altri partiti, o candidati con precedenti esperienze politiche di cui, oltretutto questo movimento sembra vantarsi. Mi trovo all'interno di una forza politica che avrebbe dovuto cambiare il sistema e, invece, ci si è adagiato sopra, si è conformato a questo. In questo movimento i candidati da mettere in lista vengono scelti perché sono amici di qualcuno, perché un portavoce ha garantito per loro. Chi può, chi è vicino ai vertici, cerca di garantire l'elezione dei propri fedeli uomini, organizzando cordate per le votazioni online, denigrando e infangando altri candidati, mentendo spudoratamente, dimostrando tutta l'ipocrisia di un partito che inneggia alla trasparenza ma che poi muove le carte sottobanco. Tutte le persone che, in questi anni hanno davvero cercato di contrastare questa deriva sono state messe alla porta, me compresa; altre, si sono adeguate in fretta alla nuova forma, un po' per furbizia, un po' per inerzia».



Nel mirino di Di Benedetto ci sono in primis Di Maio e i suoi plenipotenziari in regione, Ginacarlo Cancelleri e Ignazio Corrao, accusati di aver riempito le liste con riciclati ed ex militanti di altri partiti. «Io Sono stata isolata ed emarginata sia all'interno del mio gruppo Parlamentare, sia sul territorio, sia dai vertici della “comunicazione” che mi hanno impedito, anche fisicamente, di partecipare ai lavori e riunioni, ad esempio, sul programma - scrive la deputata uscente - Il mio quarto posto in lista, che scongiura la mia rielezione, risulta quanto mai giusto e veritiero poiché, nonostante i 5 anni a lottare nell'interesse dei cittadini, non sono, evidentemente adatta a rappresentare questo nuovo movimento e, alla luce degli ultimi risvolti e delle ultime scelte in campo di candidati uninominali, non lo voglio. Questo movimento preferisce candidare ex assessori pd, ex uomini di segreterie politiche, ex qualsiasi cosa, piuttosto che candidare chi, nel bene e nel male, ha sempre cercato di tutelare l'integrità del Movimento stesso».



Di Benedetto è legatissima ai colleghi che sono finiti nell'inchiesta sulle firme elettorali ricopiate e perciò falsificate (Riccardo Nuti, Giulia Di Vita e Claudia Mannino a cui non solo è stato impedito di ricandidarsi ma anche di potersi iscrivere alla nuova associazione M5S), e vicina anche a Mauro Giulivi che non ha potuto partecipare alle primarie regionali perché chiese più tempo per leggere e capire il contratto capestro che firmano tutti i candidati del M5S, da Virginia Raggi agli aspiranti deputati e senatori che accettano così di pagare il loro eventuale dissenso con 100 mila euro di multa. Non anno firmato il contratto finora solo la sindaca di Torino Chiara Appendino e il candidato premier Luigi Di Maio.



Nei giorni scorsi il malessere siciliano aveva già dato segnali preoccupanti: l'abbandono del M5S di una consigliera comunale di Terrasini, Eva Deak che dice che il Movimento è diventato un esercito di yesmen, e poi ancora a Ragusa il vice sindaco Massimo Iannucci, ha ritirato per protesta la sua disponibilità a candidarsi come sindaco alle prossime amministrative. Perché? Lo spiega lui: «Non candidate alcun ragusano alla Camera e al Senato e allora cercatevi un altro candidato sindaco».

Venerd├Č 2 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:16



© RIPRODUZIONE RISERVATA