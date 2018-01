M5S, scade il tempo per le candidature ma il sito va in tilt

Alle ore 12 è ufficialmente scaduto il termine per la presentazione delle autocandidature alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Tutti gli iscritti, per potersi candidare alla consultazione online, hanno dovuto iscriversi alla nuova Associazione M5S. Sui social e sul Blog delle Stelle intanto però monta il malcontento di molti aspiranti candidati che non hanno potuto accedere al sito, andato in tilt alcune ore fa probabilmente a causa dell'alto numero di tentativi di accesso.



«È praticamente impossibile accedere al profilo da stamattina per aggiornare i dati relativi alla candidatura. È necessaria una proroga dei termini», suggerisce l'attivista Savio Chiariello sul blog. «Impossibile terminare la procedura, il sito dà messaggi di problemi mai segnalati prima... Spero in una riapertura dei termini, altrimenti è un ingiustizia... Mi rode tantissimo ma, comunque, in bocca al lupo!», gli fa eco Enzo Pirillo. Per questo il termine per le autocandidature è stato prorogato alle 17.



«Le autocandidature per le parlamentarie sono un successo. Tantissime persone stanno partecipando a questa prova di democrazia del MoVimento 5 Stelle, unica forza politica che si apre alle persone di buona volontà e le fa votare dai suoi iscritti e non dai capi di partito. In quest'ultima ora c'è stato un picco di accessi che ha causato rallentamenti al sito. Per questo motivo il termine delle 12 per presentare la propria autocandidatura è prorogato fino alle 17 di oggi per poter garantire la più ampia partecipazione. Grazie a tutti coloro che stanno partecipando. Libertà è partecipazione!». Lo rende noto il M5S con un post sul blog delle stelle.

Mercoledì 3 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA