M5S, nuovo attacco a Rousseau: hacker pubblica dati personali di Casaleggio

«Scusate per il ritardo, ecco i mandanti. Lunga vita a Rousseau». Questo il messaggio pubblicato stanotte su Twitter dall'hacker Rogue0 che dunque è riuscito a violare di nuovo il sistema operativo del Movimento 5 stelle.

Sul sito del Movimento Rouge0 ha pubblicato i dati personali di Davide Casaleggio. Online numeri di telefono, mail, codice fiscale e indirizzi riservati del figlio del cofondatore del M5S. Ora la pagina non è più raggiungibile.



Ieri era arrivata la notizia dell'identificazione da parte della polizia dell'altro hacker Evariste Galois, il 'white hat' che si era limitato a mettere in evidenza le vulnerabilità del sistema. A stretto giro Casaleggio aveva commentato la notizia parlando di 'mandanti politicì e aveva anche dichiarato di aver alzato i livelli di sicurezza dei siti M5S.

Mercoled├Č 7 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:33



