M5S, l'ira della Lombardi sotto assedio nel Lazio: «Piccolo ritardo, ma restituiti 155 mila euro»

di Simone Canettieri

Appena eletta in Parlamento, era il 2013, sfidò l'ironia del web perché le rubarono il portafoglio con tutti gli scontrini da rendicontare («E ora come faccio?»). Passati cinque anni, Roberta Lombardi, la pasionaria del M5S candidata alla presidenza della Regione si trova alle prese con un altro caso. Il Pd l'accusa di essersi fermata con i bonifici destinati al fondo per le microimprese a settembre. E soprattutto di aver speso troppo. Lei non ci sta e attacca: «Non solo ho rendicontato sia ottobre che...