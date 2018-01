M5S, neogrillini in corsa: la carica degli ex alfaniani e renziani

di Mario Ajello

Li ha scelti Di Maio. Chi sono? «I super-competenti», annuncia Luigino, il quale gioisce al contatto con i cervelloni. Nel desiderio grillino di arruolare simboli della società civile, accademici & C, si è insomma voluto strafare: ed ecco una massa di sapienti, o pseudo-sapienti, che sfilano nella show room 5 stelle ma non sono grillini trinariciuti. Finiranno (non tutti) in Parlamento. E magari, chissà, per continuare a dare le loro competenze alla patria, vorranno restarci anche appoggiando un governo di unità nazionale.