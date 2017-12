M5S, arriva la nuova associazione: Di Maio è capo politico e tesoriere

Il capo politico non c'era, come non esisteva un segretario ne tantomeno un tesoriere. Ecco, nella nuova associazione Movimento 5 stelle (la terza creata per governare la creatura politica di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio) il candidato premier Di Maio svolgerà tutti e tre i ruoli. Lo si legge nel blog dove sono uscite le regole per candidarsi con il M5S.



Ecco tutti gli organi dell'Associazione denominata MoVimento 5 Stelle: 1. il Garante: Grillo Giuseppe Piero detto «Beppe». 2. il Capo Politico: Di Maio Luigi. 3. il Comitato di Garanzia, composto da: Crimi Vito Claudio, Cancelleri Giovanni Carlo, Lombardi Roberta. 4. il Collegio dei Probiviri, composto da: Catalfo Nunzia, Carinelli Paola, Fraccaro Riccardo. 5. il Tesoriere: Di Maio Luigi. 6. l'Assemblea



Nell'inaugurare le parlamentarie Di Maio sul blog fa anche un appello alla società civile. Si chiede ai candidati civici però di iscriversi al M5S: «P er poterci presentare alle elezioni ci siamo dovuti dotare di un nuovo Statuto e di un nuovo Codice Etico. Il Garante resta Beppe Grillo, come sancito dalle votazioni online di settembre, io ho accettato la carica di Capo Politico con tutte le responsabilità che ne derivano: la presentazione delle liste, del simbolo e del programma e la definizione della squadra di governo. Voglio fare un appello a tutti i cittadini di grande competenza ed esperienza, che sono stati esclusi dalla cosa pubblica perchè al loro posto venivano piazzati i burocrati di partito. Queste persone vedano nel MoVimento una possibilità di partecipazione irripetibile per cambiare il Paese. A queste persone chiediamo di iscriversi al MoVimento, condividerne il programma votato in Rete, rispettare le nostre poche e semplici regole (due mandati e a casa, non essere iscritti a partiti ecc), di impegnarsi a tagliarsi lo stipendio se eletti, di accettare tutti i punti del regolamento per i candidati e di mettersi al servizio di un sogno. »



Iscriversi al M5S ed essere eletti con il suo simbolo comporterà anche il sostegno finanziario a Rousseau, la piattaforma web nelle mani di Davide Casaleggio. Ogni parlamentare dovrà infatti versare ogni mese 300 euro « destinato al mantenimento delle piattaforme tecnologiche che supportano l’attività dei gruppi e dei singoli parlamentari ».





