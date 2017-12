M5S, Grillo torna a teatro a Roma una settimana prima del voto

Beppe Grilo è sempre più defilato dal M5S. O così almeno sembra suggerire la scelta del garante del Movimento di tornare in scena ad appena una settimana dal voto delle politiche, ovvero il 23 e il 24 febbraio al Teatro Flaiano di Roma. Grillo presenterà per la seconda volta il suo spettacolo Insomnia, che l'aveva già visto calcare la scena nella Capitale il 23 e il 24 novembre scorsi.



« L'insonnia che tormenta Grillo da 40 anni - si legge nella presentazione dello show - che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull'ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, raccontata in un work in progress creativo. Serate evento speciali, per pochi intimi, in cui Beppe e alcuni amici condividono la loro visione del mondo che è e che verrà ». Il costo dei biglietti è sensibilmente aumentato dopo la prima che aveva post in platea per 15 euro e prevedeva un biglietto speciale a 80 euro per stare su palco con Grillo. Stavolta per la platea ci vorranno 100 euro e per la galleria e gli sgabelli 80 euro.

Mercoledì 27 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA